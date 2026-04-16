Massegros Causses Gorges

MARCHÉ AUX PUCES SPÉCIAL ARTICLES DE SPORT

Le Massegros Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Recyclons nos équipements et vêtements de sport, vendez vos anciens matériels et achetez malin ! Stands particuliers et professionnels( Vélo, fitness, course, foot, pétanque,…)

Rendez-vous à la Halle d’activités couverte du Massegros(Boulodrome) de 8h à 16h.

Recyclons nos équipements et vêtements de sport, vendez vos anciens matériels et achetez malin ! Stands particuliers et professionnels( Vélo, fitness, course, foot, pétanque,…)

Rendez-vous à la Halle d’activités couverte du Massegros(Boulodrome) de 8h à 16h.

Animations sport et nature gratuites pour toute la famille (circuits adaptés à tous les niveaux).

Randonnées vélo et pédestres dès 9h, jeu pétanque

Stands particuliers et professionnels

Buvette sur place.

Repas Choux farcis maison, 15€ sur réservation par téléphone et sur place.

Renseignements et inscriptions au 06 74 66 90 18.

Emplacement exposants gratuits. .

Le Massegros Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 74 66 90 18

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English :

Recycle our sports equipment and clothing, sell your old equipment and buy smart! Individual and professional stalls (cycling, fitness, running, soccer, pétanque, etc.)

Meet at the Halle d’activités couverte du Massegros (Boulodrome) from 8am to 4pm.

L’événement MARCHÉ AUX PUCES SPÉCIAL ARTICLES DE SPORT Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn