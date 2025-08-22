La montée au col du Sabot en vélo électrique Vaujany Isère

La montée au col du Sabot en vélo électrique

La montée au col du Sabot en vélo électrique 38114 Vaujany Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La route du col du sabot, ouverte seulement en période estivale a été pendant des siècles la porte d’entrée en France depuis la Savoie, elle est tombée en désuétude lors du rattachement de la Savoie à la France pour le plus grand bonheur des cyclistes !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 72 37

English : The climb up to the Col du Sabot by e-bike

The road over the Col du Sabot is only open in the summer and for many centuries marked the entry into France from Savoy. When Savoy became part of France, the road fell into disuse…much to the joy of cyclists!

Deutsch :

Die Straße über den Col du Sabot, die nur im Sommer geöffnet ist, war jahrhundertelang das Tor von Savoyen nach Frankreich. Sie wurde bei der Angliederung Savoyens an Frankreich stillgelegt zur großen Freude der Radfahrer!

Italiano :

La strada del Col du Sabot, aperta solo nei mesi estivi, è stata per secoli la porta d’accesso alla Francia dalla Savoia. È caduta in disuso quando la Savoia è stata annessa alla Francia, per la gioia dei ciclisti!

Español :

La carretera del Col du Sabot, abierta sólo durante los meses de verano, fue durante siglos la puerta de entrada a Francia desde Saboya. Cayó en desuso cuando Saboya se unió a Francia, ¡para alegría de los ciclistas!

