Le Col de la Croix de Fer et du Glandon en vélo électrique Vaujany Isère

Le Col de la Croix de Fer et du Glandon en vélo électrique 38114 Vaujany Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Mieux vaut prévoir la journée pour ce tour d’anthologie qui vous demandera de l’énergie et du temps. Mais quelle récompense une fois au col ! Un 360 ° entre Savoie et Isère, une ambiance haute montagne sur les traces du Tour de France.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 72 37

English : The Col de la Croix de Fer and the Col du Glandon by e-bike

It’s best to set aside a whole day for this anthology, which requires both energy and time. But it’s well worth it once you get to the top of the pass! You will be rewarded with a 360° view over Savoy and Isère in high-altitude scenery that is often a backdrop for the Tour de France.

Deutsch :

Es ist besser, den ganzen Tag für diese Anthologie-Tour einzuplanen, die Ihnen Energie und Zeit abverlangen wird. Aber was für eine Belohnung, wenn Sie den Pass erreicht haben! Ein 360°-Rundblick zwischen Savoyen und Isère, eine Hochgebirgsatmosphäre auf den Spuren der Tour de France.

Italiano :

È meglio pianificare la giornata per questo tour antologico, che richiederà molte energie e tempo. Ma quale ricompensa una volta raggiunto il passo! Un 360° tra Savoia e Isère, un’atmosfera di alta montagna sulle orme del Tour de France.

Español :

Es mejor planificar el día para esta gira de antología, que requerirá mucha energía y tiempo. Pero ¡qué recompensa una vez que se llega al paso! Un 360° entre Savoie e Isère, un ambiente de alta montaña tras las huellas del Tour de Francia.

