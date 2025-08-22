Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Vaujany Vaujany Isère

Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Vaujany

Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Vaujany 38114 Vaujany Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un peu de fraîcheur pour ce tour du lac avec la découverte du village d’Allemond, du musée Hydrelec et du village d’Oz en Oisans. Une pause pour faire du pédalo sur le lac et pique niquer sur les bords du lac et vous avez là une journée parfaite !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 72 37

English : Around the Lac du Verney by e-bike from Vaujany

Cool down with this ride around the lake, stopping to explore the villages of Allemond and Oz, as well as the Hydrelec museum. Throw in some pedal-boating and a picnic on the banks of the lake and you have your perfect day!

Deutsch :

Ein wenig Abkühlung auf dieser Tour um den See mit der Entdeckung des Dorfes Allemond, des Hydrelec-Museums und des Dorfes Oz en Oisans. Eine Pause, um auf dem See Tretboot zu fahren und am Ufer des Sees zu picknicken, und schon haben Sie einen perfekten Tag!

Italiano :

Un po’ di freschezza per questo tour del lago con la scoperta del villaggio di Allemond, del museo Hydrelec e del villaggio di Oz en Oisans. Una pausa per un giro in pedalò sul lago e un picnic in riva al lago e avrete una giornata perfetta!

Español :

Un poco de frescura para este recorrido por el lago con el descubrimiento del pueblo de Allemond, el museo de Hydrelec y el pueblo de Oz en Oisans. Una pausa para dar un paseo en barca de pedales por el lago y un picnic en la orilla del lago y tendrás un día perfecto

