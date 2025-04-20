La promenade des bords de l’Eure Chartres Eure-et-Loir

La promenade des bords de l’Eure 28000 Chartres Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Envie d’une promenade en canoë le long de la promenade des bords de l’Eure ? Embarquez pour une croisière familiale et tranquille à la découverte de la faune et de la flore dans les prairies au bord de l’Eure ; et des sites patrimoniaux de Chartres.

English :

Fancy a canoe trip along the banks of the Eure? Embark on a leisurely family cruise to discover the flora and fauna of the meadows along the Eure, and the heritage sites of Chartres.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf eine Kanufahrt entlang der Uferpromenade der Eure? Begeben Sie sich auf eine ruhige Familienkreuzfahrt und entdecken Sie die Tier- und Pflanzenwelt auf den Wiesen am Ufer der Eure; und die Kulturerbestätten von Chartres.

Italiano :

Avete voglia di una gita in canoa lungo le rive dell’Eure? Partite per una piacevole crociera in famiglia alla scoperta della flora e della fauna dei prati sulle rive dell’Eure e dei siti storici di Chartres.

Español :

¿Le apetece un paseo en canoa por las orillas del Eure? Embárquese en un tranquilo crucero familiar para descubrir la flora y la fauna de los prados a orillas del Eure, así como el patrimonio de Chartres.

