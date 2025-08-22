La quête des plans perdus Visite virtuelle La Machine Nièvre
Partez à l’aventure au cœur de la ville ! Plongez dans une enquête captivante à la recherche des plans d’une invention technique révolutionnaire, mystérieusement égarés par l’assistant de l’ingénieur Jean-Baptiste Machecourt. Ce parcours ludique, idéal pour toute la famille, vous entraîne à travers la ville avec des reconstitutions 3D immersives à l’époque où la mine battait son plein. Admirez des vues panoramiques inédites à 360° et amusez-vous avec des jeux interactifs.
http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23
English :
An adventure in the heart of the city! Immerse yourself in a captivating investigation in search of the plans for a revolutionary technical invention, mysteriously mislaid by the assistant of engineer Jean-Baptiste Machecourt. This fun-filled tour, ideal for the whole family, takes you through the town, with immersive 3D reconstructions of a time when mining was in full swing. Admire never-before-seen 360° panoramic views and enjoy interactive games.
Deutsch :
Begib dich auf ein Abenteuer im Herzen der Stadt! Tauchen Sie ein in eine fesselnde Ermittlung auf der Suche nach den Plänen einer revolutionären technischen Erfindung, die der Assistent des Ingenieurs Jean-Baptiste Machecourt auf mysteriöse Weise verloren hat. Dieser spielerische Rundgang ist ideal für die ganze Familie und führt Sie mit immersiven 3D-Rekonstruktionen durch die Stadt in die Zeit, als die Mine noch in vollem Gange war. Bestaunen Sie nie zuvor gesehene 360°-Panoramablicke und vergnügen Sie sich mit interaktiven Spielen.
Italiano :
Partite per un’avventura nel cuore della città! Immergetevi in un’avvincente indagine alla ricerca dei piani di una rivoluzionaria invenzione tecnica, misteriosamente smarriti dall’assistente dell’ingegnere Jean-Baptiste Machecourt. Questo divertente percorso, ideale per tutta la famiglia, vi porta attraverso la città con coinvolgenti ricostruzioni in 3D dell’epoca in cui l’attività mineraria era in piena attività. Ammirate viste panoramiche a 360° mai viste prima e divertitevi con giochi interattivi.
Español :
¡Embárquese en una aventura en el corazón de la ciudad! Sumérgete en una cautivadora investigación en busca de los planos de un revolucionario invento técnico, misteriosamente extraviados por el ayudante del ingeniero Jean-Baptiste Machecourt. Este divertido recorrido, ideal para toda la familia, le llevará a través de la ciudad con inmersivas reconstrucciones en 3D de la época en la que la minería estaba en pleno apogeo. Admire vistas panorámicas de 360° nunca vistas y diviértase con juegos interactivos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data