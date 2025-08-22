La randonnée oenotouristique d’Igé Igé Saône-et-Loire

La randonnée oenotouristique d’Igé A pieds Facile

La randonnée oenotouristique d’Igé Place de l’Eglise 71960 Igé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Un circuit balisé de 6 km au coeur du village viticole d’Igé et de l’appellation Mâcon-Igé. Cette randonnée, au départ de la place de l’église, chemine au coeur de 6 Climats aux noms évocateurs

Facile

English :

A 6 km signposted circuit in the heart of the wine village of Igé and the Mâcon-Igé appellation. Departing from the church square, this hike takes in the heart of 6 Climats with evocative names

Deutsch :

Ein markierter Rundweg von 6 km im Herzen des Weindorfs Igé und der Appellation Mâcon-Igé. Diese Wanderung, die auf dem Kirchplatz beginnt, führt durch das Herz von 6 Climats mit vielsagenden Namen

Italiano :

Un percorso segnalato di 6 km nel cuore del villaggio viticolo di Igé e della denominazione Mâcon-Igé. Partendo dalla piazza della chiesa, questa passeggiata vi porterà nel cuore di 6 Climats dai nomi evocativi

Español :

Un sendero señalizado de 6 km en el corazón del pueblo vitícola de Igé y de la denominación Mâcon-Igé. Partiendo de la plaza de la iglesia, este paseo le llevará por el corazón de 6 Climats con nombres evocadores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data