La Roche aux loups Missillac Loire-Atlantique
La Roche aux loups Missillac Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.
La Roche aux loups
La Roche aux loups 44780 Missillac Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cette balade offre une promenade champêtre du moulin Sérot au marais du Gué neuf.
http://www.parc-naturel-briere.com/
English :
This walk offers a country stroll from the Sérot mill to the marsh of the Gué neuf.
Deutsch :
Diese Wanderung bietet einen ländlichen Spaziergang von der Mühle Sérot bis zum Sumpfgebiet Gué neuf.
Italiano :
Questa passeggiata offre un percorso campestre dal mulino di Sérot alla palude di Gué neuf.
Español :
Esta caminata ofrece un paseo por el campo desde el molino de Sérot hasta el pantano de Gué neuf.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire