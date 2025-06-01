La Roche aux loups Missillac Loire-Atlantique

La Roche aux loups Missillac Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

La Roche aux loups

La Roche aux loups 44780 Missillac Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cette balade offre une promenade champêtre du moulin Sérot au marais du Gué neuf.

http://www.parc-naturel-briere.com/

English :

This walk offers a country stroll from the Sérot mill to the marsh of the Gué neuf.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet einen ländlichen Spaziergang von der Mühle Sérot bis zum Sumpfgebiet Gué neuf.

Italiano :

Questa passeggiata offre un percorso campestre dal mulino di Sérot alla palude di Gué neuf.

Español :

Esta caminata ofrece un paseo por el campo desde el molino de Sérot hasta el pantano de Gué neuf.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire