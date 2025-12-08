La route Barthélémy Circuit Gravel & VTTAE n°87 Rouge Autrans-Méaudre en Vercors Isère

La route Barthélémy Circuit Gravel & VTTAE n°87 Rouge

La route Barthélémy Circuit Gravel & VTTAE n°87 Rouge 138 Voie de la Foulée Blanche 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Totalement fermée à la circulation en été, la route Barthélémy vous offrira de magnifiques points de vue sur Autrans.

Le détour par la Molière vous offrira un panorama sur les Alpes jusqu’au Mont Blanc.

Section de pneu minimum recommandé en Gravel 40mm

http://www.vercors-experience.com/ +33 4 76 95 20 68

English :

Completely closed to traffic in summer, the Route Barthélémy offers magnificent views of Autrans.

A detour via La Molière offers panoramic views of the Alps as far as Mont Blanc.

Minimum recommended tire cross-section for Gravel: 40mm

Deutsch :

Die Route Barthélémy ist im Sommer komplett für den Verkehr gesperrt und bietet Ihnen wunderschöne Aussichtspunkte auf Autrans.

Der Abstecher nach La Molière bietet Ihnen ein Panorama über die Alpen bis hin zum Mont Blanc.

Empfohlener Mindestreifenquerschnitt in Gravel: 40 mm

Italiano :

Completamente chiusa al traffico in estate, la Route Barthélémy offre magnifiche viste su Autrans.

Una deviazione attraverso La Molière offre viste panoramiche sulle Alpi fino al Monte Bianco.

Diametro minimo consigliato per lo sterrato: 40 mm

Español :

Completamente cerrada al tráfico en verano, la Route Barthélémy ofrece magníficas vistas de Autrans.

Un desvío por La Molière ofrece vistas panorámicas de los Alpes hasta el Mont Blanc.

Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 40 mm

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme