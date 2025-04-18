La route de l’Opinel Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

La route de l’Opinel

La route de l’Opinel 25 Rue Jean Jaurès 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’histoire du couteau Opinel a commencé dans le petit hameau de Gévoudaz. C’est ici que Joseph Opinel mit au point son premier couteau de poche en 1890. Le Musée et la Société Opinel ont imaginé cette route touristique sur les origines du célèbre couteau.

https://www.opinel.com/musee +33 4 79 64 04 78

English : The Opinel route

The history of the Opinel knife began in the small hamlet of Gévoudaz. It was here that Joseph Opinel developed his first pocket knife in 1890. The Museum and the Opinel Society have come up with this tourist route on the origins of the famous knife.

Deutsch : Die Opinel-Route

Die Geschichte des Opinel-Messers begann in dem kleinen Weiler Gévoudaz. Hier entwickelte Joseph Opinel 1890 sein erstes Taschenmesser. Das Museum und die Opinel-Gesellschaft haben sich diese Touristenroute über die Ursprünge des berühmten Messers ausgedacht.

Italiano :

La storia del coltello Opinel inizia nel piccolo borgo di Gévoudaz. È qui che Joseph Opinel sviluppò il suo primo coltello da tasca nel 1890. Il Museo e la Società Opinel hanno ideato questo percorso turistico sulle origini del famoso coltello.

Español : La ruta Opinel

La historia de la navaja Opinel comenzó en la pequeña aldea de Gévoudaz. Fue aquí donde Joseph Opinel desarrolló su primera navaja de bolsillo en 1890. El Museo y la Sociedad Opinel han ideado esta ruta turística sobre los orígenes de la famosa navaja.

