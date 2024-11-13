La Route des Grands Crus de Bourgogne, Dijon-Beaune Dijon Côte-d’Or

Balade avec tous les arrêts de 3 à 4 heures Balade express environ 1h30 Étroitement liés, la Route des grands crus et les Climats de Bourgogne ne se découvrent et ne se savourent que dans un perpétuel aller-retour. Créée en 1937 par le Conseil général de la Côte-d’Or, la route a été imaginée à travers les paysages mythiques des grands crus bourguignons. Un vignoble composé des Climats, ces 1247 parcelles qui lui ont valu la reconnaissance de l’UNESCO.

English :

Stroll with all the stops from 3 to 4 hours Express stroll about 1h30 Closely linked, the Route des Grands Crus and the Climats de Bourgogne can only be discovered and savored in a perpetual round trip. Created in 1937 by the General Council of the Côte-d?Or, the road was imagined through the mythical landscapes of the great Burgundy wines. A vineyard composed of Climats, these 1247 plots of land that have earned it UNESCO recognition.

Deutsch :

Spaziergang mit allen Stopps: 3 bis 4 Stunden Schneller Spaziergang: ca. 1,5 Stunden Die Route des Grands Crus und die Climats de Bourgogne sind eng miteinander verbunden und können nur in einem ständigen Hin und Her entdeckt und genossen werden. Die 1937 vom Generalrat des Departements Côte-d’Or geschaffene Straße wurde durch die mythischen Landschaften der burgundischen Grands Crus konzipiert. Das Weinbaugebiet besteht aus den Climats, den 1247 Parzellen, die von der UNESCO anerkannt wurden.

Italiano :

Passeggiata con tutte le tappe: da 3 a 4 ore Passeggiata express: circa 1h30 Strettamente legati, la Route des Grands Crus e i Climats de Bourgogne possono essere scoperti e goduti solo in un perpetuo avanti e indietro. Creata nel 1937 dal Conseil Général de la Côte-d’Or, la strada è stata concepita attraverso i paesaggi mitici dei grandi vini di Borgogna. Un vigneto composto da Climats, i 1247 appezzamenti di terreno che gli sono valsi il riconoscimento dell’UNESCO.

Español :

Paseo con todas las paradas: de 3 a 4 horas Paseo exprés: alrededor de 1h30 Estrechamente vinculadas, la Route des Grands Crus y los Climats de Bourgogne sólo pueden descubrirse y saborearse en un viaje de ida y vuelta perpetuo. Creada en 1937 por el Conseil Général de la Côte-d’Or, la ruta fue concebida a través de los paisajes míticos de los grandes vinos de Borgoña. Un viñedo formado por Climats, las 1247 parcelas que le han valido el reconocimiento de la UNESCO.

