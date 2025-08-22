La Route des Peintres Morestel Isère

La Route des Peintres

La Route des Peintres 100, place des Halles 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Les Balcons du Dauphiné sont naturellement baignés d’une lumière qui a suscité la venue de nombreux artistes aux 19ème. Le plus illustre d’entre eux étant François Auguste Ravier. Imprégnez-vous de cet univers et découvrez nos paysages colorés.

+33 4 74 80 19 59

English : The Painters Trail

Morestel has been the canton’s capital since the Revolution. In this region bathed in a special light that appealed to the illustrious François Auguste Ravier and other great artists, plunge yourself into this scenic world of colour.

Deutsch :

Die Balcons du Dauphiné sind von Natur aus in ein Licht getaucht, das im 19. Jahrhundert viele Künstler anlockte. Der berühmteste unter ihnen ist François Auguste Ravier. Lassen Sie diese Welt auf sich wirken und entdecken Sie unsere farbenfrohen Landschaften.

Italiano :

I Balcons du Dauphiné sono naturalmente immersi in una luce che ha attirato molti artisti nel XIX secolo. Il più famoso di loro è François Auguste Ravier. Immergetevi in questo universo e scoprite i nostri paesaggi colorati.

Español :

Los Balcons du Dauphiné están naturalmente bañados por una luz que atrajo a muchos artistas en el siglo XIX. El más famoso de ellos es François Auguste Ravier. Empápate de este universo y descubre nuestros coloridos paisajes.

