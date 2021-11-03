Sur les traces des Châteaux et Maisons fortes des Balcons du Dauphiné Morestel Isère

Sur les traces des Châteaux et Maisons fortes des Balcons du Dauphiné Morestel Isère vendredi 1 août 2025.

Sur les traces des Châteaux et Maisons fortes des Balcons du Dauphiné

Sur les traces des Châteaux et Maisons fortes des Balcons du Dauphiné Place des Halles 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Les Balcons du Dauphiné regorgent de maisons fortes, châteaux et cités médiévales qui se sont inscrits dans le paysage de notre région.

En une journée, cet auto tour vous offrira histoire, paysages et féerie !

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

Les Balcons du Dauphiné are full of fortified houses, castles and medieval towns that have become part of the landscape of our region

In one day, this « auto tour » will offer you history, landscapes and enchantment!

Deutsch :

In den Balcons du Dauphiné gibt es viele mittelalterliche Häuser, Schlösser und Städte, die sich in die Landschaft unserer Region eingeschrieben haben

Diese « Autotour » bietet Ihnen an einem Tag Geschichte, Landschaften und Zauberei!

Italiano :

I Balcons du Dauphiné sono ricchi di case fortificate, castelli e città medievali che sono diventati parte del paesaggio della nostra regione

In un solo giorno, questo « auto tour » vi offrirà storia, paesaggi e incanto!

Español :

Los Balcons du Dauphiné están llenos de casas fortificadas, castillos y ciudades medievales que han pasado a formar parte del paisaje de nuestra región

En un día, este « auto tour » le ofrecerá historia, paisajes y encanto

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-11-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme