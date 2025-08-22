Promenade à pied au fil des arbres du Clos Claret Morestel Isère

Promenade à pied au fil des arbres du Clos Claret

Promenade à pied au fil des arbres du Clos Claret Route de Bourg 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours ludique d’1 km dans le parc du XIXe siècle de Morestel. Devinettes et charades invitent petits et grands à reconnaître 20 arbres d’ornement. Accessible dès 3 ans, vue panoramique à 250 m d’altitude. Idéal pour une sortie nature en famille.

https://www.morestel.fr/ +33 4 74 80 09 77

English :

A 1 km fun trail in Morestel?s 19th-century park. Riddles and charades invite young and old to recognize 20 ornamental trees. Accessible from age 3, with panoramic views at 250 m altitude. Ideal for a family nature outing.

Deutsch :

Ein 1 km langer spielerischer Rundgang durch den Park aus dem 19. Jahrhundert in Morestel. Jahrhundert. Rätsel und Scharaden laden Groß und Klein dazu ein, 20 Zierbäume zu erkennen. Ab 3 Jahren zugänglich, Panoramablick auf 250 m Höhe. Ideal für einen Naturausflug mit der Familie.

Italiano :

Un percorso ludico di 1 km nel parco ottocentesco di Morestel. Enigmi e indovinelli invitano grandi e piccini a riconoscere 20 alberi ornamentali. Adatto ai bambini dai 3 anni in su, con vista panoramica a 250 m di altitudine. Ideale per una gita naturalistica in famiglia.

Español :

Un recorrido lúdico de 1 km en el parque del siglo XIX de Morestel. Adivinanzas y acertijos invitan a grandes y pequeños a reconocer 20 árboles ornamentales. Apto para niños a partir de 3 años, con una vista panorámica a 250 m de altitud. Ideal para una excursión familiar por la naturaleza.

