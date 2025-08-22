La Route Rimbaud Verlaine Juniville Ardennes

La Route Rimbaud Verlaine

La Route Rimbaud Verlaine 08310 Juniville Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 300000.0 Tarif :

Juniville est la première étape de la route touristique Rimbaud Verlaine, longue de 300 kilomètres et qui mène jusqu’en Belgique Charleville-Mézières, Laforêt, Bouillon, Paliseul, Redu, Givet…Cet itinéraire offre un véritable pèlerinage poétique, évoquant les pérégrinations de ces grands noms de la littérature française.Les paysages traversés sont en parfaite harmonie avec ces personnages hors du commun.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Juniville is the first stop on the 300-kilometer Rimbaud Verlaine tourist route, which leads all the way to Belgium: Charleville-Mézières, Laforêt, Bouillon, Paliseul, Redu, Givet… This itinerary offers a veritable poetic pilgrimage, evoking the peregrinations of these great names in French literature, whose landscapes are in perfect harmony with these extraordinary characters.

Deutsch :

Juniville ist die erste Etappe der 300 Kilometer langen Touristenroute Rimbaud Verlaine, die bis nach Belgien führt: Charleville-Mézières, Laforêt, Bouillon, Paliseul, Redu, Givet…Diese Route bietet eine wahre poetische Pilgerfahrt, die an die Wanderungen dieser großen Namen der französischen Literatur erinnert. Die durchquerten Landschaften stehen in perfektem Einklang mit diesen außergewöhnlichen Persönlichkeiten.

Italiano :

Juniville è la prima tappa dell’itinerario turistico Rimbaud Verlaine, lungo 300 chilometri, che tocca Charleville-Mézières, Laforêt, Bouillon, Paliseul, Redu e Givet, ed è un vero e proprio pellegrinaggio poetico che evoca le peregrinazioni di questi grandi nomi della letteratura francese.

Español :

Juniville es la primera etapa de la ruta turística Rimbaud Verlaine, de 300 kilómetros, que pasa por Charleville-Mézières, Laforêt, Bouillon, Paliseul, Redu y Givet, y constituye una auténtica peregrinación poética que evoca las peregrinaciones de estos grandes nombres de la literatura francesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Ardennes Tourisme