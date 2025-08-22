Sentier d’interprétation Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine Juniville Ardennes

Sentier d’interprétation Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine

Durée : Distance : 2000.0

A pied ou en rosalie. Au départ du Musée Verlaine, le sentier d’interprétation de Juniville vous invite à découvrir la vie et l’oeuvre du poète au XIXe siècle à travers consoles, silhouettes, lames informatives, chuchoteur de poésie…Pour aller plus loin dans votre balade, votre connaissance de Verlaine ou simplement vous amuser en famille, demandez le livret-jeu Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine à l’accueil du Musée ou à l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes Au fil des énigmes, illustrations et autres anecdotes, à pied ou en rosalie, vous en apprendrez davantage sur le beau patrimoine junivillois

English :

On foot or by rosalie. Departing from the Musée Verlaine, the Juniville interpretation trail invites you to discover the poet’s life and work in the 19th century through consoles, silhouettes, informative slides, a poetry whisperer…To take your walk even further, learn more about Verlaine or simply have some fun with the family, ask for the booklet Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine (Fair day in Juniville in the company of Verlaine) at the Museum reception desk or at the Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes. With its riddles, illustrations and other anecdotes, on foot or by rosalie, you’ll learn more about Juniville’s beautiful heritage

Deutsch :

Zu Fuß oder mit der Rosalie. Vom Verlaine-Museum aus lädt Sie der Interpretationspfad von Juniville dazu ein, das Leben und Werk des Dichters im 19. Jahrhundert anhand von Konsolen, Silhouetten, informativen Klingen, einem Poesieflüsterer… zu entdecken.Um Ihren Spaziergang zu vertiefen, Ihre Kenntnisse über Verlaine zu erweitern oder sich einfach mit der Familie zu amüsieren, fragen Sie am Empfang des Museums oder im Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes nach dem Spielheft Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine (Messetag in Juniville in Begleitung von Verlaine)

Italiano :

A piedi o in rosalia. Partendo dal Musée Verlaine, il percorso di interpretazione di Juniville vi invita a scoprire la vita e l’opera del poeta del XIX secolo attraverso console, sagome, pannelli informativi, un sussurratore di poesie, ecc.Se volete approfondire la vostra passeggiata, conoscere meglio Verlaine o semplicemente divertirvi con la famiglia, richiedete l’opuscolo Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine (Giornata di festa a Juniville in compagnia di Verlaine) alla reception del Museo o presso l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes. Nel corso degli indovinelli, delle illustrazioni e di altri aneddoti, a piedi o in rosalie, imparerete a conoscere meglio il bellissimo patrimonio di Juniville

Español :

A pie o en rosaleda. A partir del museo Verlaine, el sendero de interpretación de Juniville le invita a descubrir la vida y la obra del poeta del siglo XIX a través de consolas, siluetas, paneles informativos, un susurrador de poesía, etc.Si desea ir más lejos en su paseo, conocer mejor a Verlaine o simplemente divertirse en familia, solicite el folleto Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine (Día de fiesta en Juniville en compañía de Verlaine) en la recepción del Museo o en la Oficina de Turismo de Destino Sud-Ardennes. A lo largo de acertijos, ilustraciones y otras anécdotas, a pie o en rosal, conocerá mejor el bello patrimonio de Juniville

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-29 par Ardennes Tourisme