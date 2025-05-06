La rue du 27 juin Parcours Beauvais Beauvais Oise

Durée : 20 Distance : 600.0 Tarif :

Ce parcours vous montrera l’intégration de l’architecture passée dans l’aménagement urbain contemporain. Ouvrez grand les yeux et admirez-en chaque détail.

Facile

English : La rue du 27 juin Parcours Beauvais

This tour will show you how past architecture has been integrated into contemporary urban design. Open your eyes wide and admire every detail.

Deutsch : La rue du 27 juin Parcours Beauvais

Dieser Rundgang zeigt Ihnen, wie vergangene Architektur in die zeitgenössische Stadtplanung integriert wurde. Machen Sie die Augen weit auf und bewundern Sie jedes Detail.

Italiano :

Questo tour vi mostrerà come l’architettura del passato sia stata integrata nel design urbano contemporaneo. Aprite gli occhi e ammirate ogni dettaglio.

Español : La rue du 27 juin Parcours Beauvais

Este recorrido le mostrará cómo la arquitectura del pasado se ha integrado en el diseño urbano contemporáneo. Abre bien los ojos y admira cada detalle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France