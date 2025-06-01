La Vélomaritime Voie verte de Arromanches à Longues sur mer Arromanches-les-Bains Calvados

La Vélomaritime Voie verte de Arromanches à Longues sur mer

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cette nouvelle voie verte entre Arromanches et Longues sur mer vous offre un panorama hors norme et une vue exceptionnelle sur la mer et les vestiges du Débarquement. Une voie à l’attrait paysager et historique indéniable sur un parcours de 8km dédié aux vélos.

https://www.calvados-tourisme.com/tous-a-velo/ +33 2 31 27 90 30

English : La Vélomaritime Voie verte de Arromanches à Longues sur mer

This new green way between Longues-sur-Mer and Arromanches offers extraordinary panoramic views and exceptional sea views over the vestiges of the D-Day Landings. An attractive landscaped and historic itinerary along 8km of route, specially designed for cyclists.

Deutsch :

Dieser neue grüne Weg zwischen Arromanches und Longues sur Mer bietet Ihnen ein außergewöhnliches Panorama und einen außergewöhnlichen Blick auf das Meer und die Überreste des D-Days. Ein Weg mit unbestreitbarer landschaftlicher und historischer Attraktivität auf einer 8 km langen Strecke, die für Fahrräder bestimmt ist.

Italiano :

Questo nuovo percorso verde tra Arromanches e Longues sur mer offre un panorama e una vista eccezionali sul mare e sui resti dello sbarco del D-Day. Un percorso dall’innegabile fascino paesaggistico e storico su un tracciato di 8 km dedicato alle biciclette.

Español :

Esta nueva vía verde entre Arromanches y Longues sur mer ofrece un panorama y una vista excepcional del mar y de los restos del desembarco del Día D. Una ruta con un innegable atractivo paisajístico e histórico en un recorrido de 8 km dedicado a las bicicletas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme