La véloroute de la Mémoire par les vallées de l’Herperie et du Thérain Beauvais Oise

La véloroute de la Mémoire par les vallées de l'Herperie et du Thérain
Gare SNCF de Beauvais 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 65000.0 Tarif :

Découvrez au nord de Beauvais, le territoire rural et authentique de l’Oise de Beauvais jusqu’à Crévecoeur-le-Grand, son train à vapeur, et sa liaison avec le V32, véoroute de la mémoire, venue d’Arras et Amiens

North of Beauvais, discover the rural and authentic Oise region from Beauvais to Crévecoeur-le-Grand, its steam train, and its link with the V32, the Véoroute de la Mémoire from Arras and Amiens

Entdecken Sie nördlich von Beauvais das ländliche und authentische Gebiet der Oise von Beauvais bis Crévecoeur-le-Grand, seine Dampfeisenbahn und seine Verbindung mit der V32, der Véoroute der Erinnerung, die von Arras und Amiens kommt

A nord di Beauvais, scoprite la regione rurale e autentica dell’Oise, da Beauvais a Crévecoeur-le-Grand, il suo treno a vapore e il suo collegamento con il percorso commemorativo V32 da Arras e Amiens

Al norte de Beauvais, descubra la rural y auténtica región de Oise, de Beauvais a Crévecoeur-le-Grand, su tren de vapor y su enlace con la ruta conmemorativa V32 de Arras y Amiens

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par SIM Hauts-de-France