La voie bleue Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Voie verte La voie bleue Avenue de la Répulique 88000 Épinal Vosges Grand Est

Départ depuis le Port d’Epinal au Lac de Bouzey. Voie verte en sable stabilisée (surface rugueuse) pour les vtt, les randonneurs.(13 km aller)

Puis depuis le lac de Bouzey à Girancourt et jusqu’à Fontenoy le Château voie verte enrobée lisse.

Depuis Golbey vers Charmes et jusqu’à Socourt voie verte en enrobée lisse pour les Cyclistes, randonneurs et Rollers.

Retrouvez l’intégralité des circuits sur Trace GPS.com.

Les circuits sont disponibles sous forme de carte à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.

English :

Departure from the Port d’Epinal at Lake Bouzey. Greenway in stabilized sand (rough surface) for mountain bikers, hikers (13 km one way)

Then from the lake of Bouzey to Girancourt and up to Fontenoy le Château on a smooth coated greenway.

From Golbey to Charmes and to Socourt on a smooth asphalt greenway for cyclists, hikers and rollerbladers.

Find all the circuits on Trace GPS.com.

The circuits are available in map form at the Tourist Office of Epinal and its region.

Deutsch :

Abfahrt vom Hafen von Epinal am Lac de Bouzey. Grüner Weg aus stabilisiertem Sand (raue Oberfläche) für Mountainbiker, Wanderer.(13 km Hinweg)

Dann vom Lac de Bouzey nach Girancourt und bis Fontenoy le Château glatter asphaltierter Grünweg.

Von Golbey nach Charmes und bis Socourt glatter asphaltierter Grünweg für Radfahrer, Wanderer und Inlineskater.

Alle Strecken finden Sie auf Trace GPS.com.

Die Touren sind in Form einer Karte im Office de Tourisme d’Epinal et de sa région erhältlich.

Italiano :

Partenza dal Port d’Epinal sul Lac de Bouzey. Via verde sabbiosa stabilizzata (superficie ruvida) per mountain bike ed escursionisti (13 km a senso unico)

Poi dal lago Bouzey a Girancourt e fino a Fontenoy le Château, con una greenway rivestita in modo fluido.

Da Golbey a Charmes e fino a Socourt, pista verde asfaltata per ciclisti, escursionisti e pattinatori.

Trovate tutti i percorsi su Trace GPS.com.

Gli itinerari sono disponibili in forma di mappa presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e della sua regione.

Español :

Salida del Puerto de Epinal en el Lago de Bouzey. Vía verde de arena estabilizada (superficie rugosa) para ciclistas de montaña y senderistas (13 km de ida)

A continuación, desde el lago de Bouzey hasta Girancourt y hasta Fontenoy le Château, vía verde de suave revestimiento.

De Golbey a Charmes y hasta Socourt, vía verde de asfalto liso para ciclistas, excursionistas y patinadores.

Encuentra todas las rutas en Trace GPS.com.

Las rutas están disponibles en forma de mapa en la Oficina de Turismo de Epinal y su región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-11 par Système d’information touristique Lorrain