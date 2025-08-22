Lacs Merlet Col de Chanrouge Courchevel Savoie
Lacs Merlet Col de Chanrouge Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Lacs Merlet Col de Chanrouge
Lacs Merlet Col de Chanrouge 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Prolongez votre randonnée pour surplomber un troisième lac, le lac du Pêtre.
Du col, vous profiterez d’une vue unique sur la vallée de Courchevel, le domaine de La Plagne et le massif du Mont-Blanc.
+33 4 79 08 00 29
English : Lacs Merlet Col de Chanrouge
Extend your walk for a view out over a third lake, the Lac du Pêtre.
From the mountain pass, enjoy unrivalled views of the Courchevel valley, the La Plagne ski area and the Mont Blanc mountain range.
Deutsch : Lacs Merlet Col de Chanrouge
Verlängern Sie Ihre Wanderung, um einen dritten See, den Lac du Pêtre, zu überblicken.
Vom Pass aus haben Sie einen einzigartigen Blick auf das Tal von Courchevel, das Gebiet von La Plagne und das Mont-Blanc-Massiv.
Italiano :
Estendete la vostra escursione per affacciarvi su un terzo lago, il Lac du Pêtre.
Dal passo si gode di una vista unica sulla valle di Courchevel, sul comprensorio sciistico di La Plagne e sul massiccio del Monte Bianco.
Español : Lacs Merlet Col de Chanrouge
Prolongue su excursión para contemplar un tercer lago, el Lac du Pêtre.
Desde el paso, podrá disfrutar de una vista única del valle de Courchevel, la estación de esquí de La Plagne y el macizo del Mont Blanc.
