Laissez-vous conter le vitrail à Troyes Troyes Aube

Laissez-vous conter le vitrail à Troyes Facile

Laissez-vous conter le vitrail à Troyes 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 60 Distance : 2816.0 Tarif :

Le vitrail est un panneau constitué de pièces de verre de différentes couleurs, reliées entre elles par un réseau de plomb. Il est utilisé pour fermer les ouvertures des églises, qui peuvent aussi être appelées baies. Son développement au XIIè siècle est lié à l’émergence de l’architecture gothique dont l’abbaye de Saint-Denis, près de Paris, est le premier exemple. Ce type d’architecture, pensé par l’abbé Suger,

intègre des ouvertures beaucoup plus grandes qui permettent à l’édifice d’être baigné de lumière. L’utilisation du vitrail permet de donner un caractère divin à cette dernière.

La production de vitraux se voit ralentie au XIVe siècle, en partie à cause de la guerre de Cent Ans. A la fin du XVe siècle,Troyes retrouve une prospérité qui permet l’édification de nouvelles églises. La ville devient un foyer artistique, favorisant les nombreuses commandes de bourgeois fortunés qui ornent leurs hôtels particuliers de vitraux. Les professionnels des différents métiers, constitués en corporations, disposent de chapelles dans les églises et offrent des vitraux pour décorer celles-ci.

Le vitrail avait des fonctions diverses. Dans un premier temps, c’était un élément de décoration au service de la religion. Son programme iconographique était déterminé par le clergé. Au Moyen Âge, la majorité des fidèles qui se rendaient à l’église ne savaient pas lire. Les vitraux, véritables bandes-dessinées , leur délivraient un enseignement religieux que chacun pouvait interpréter selon son niveau d’instruction.

Pour comprendre un vitrail, il est nécessaire de bien savoir le lire. Le sens de lecture n’est pas systématique, mais il se fait traditionnellement de bas en haut et de gauche à droite.

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English :

Stained glass is a panel made up of different-colored pieces of glass, joined together by a network of lead. It is used to close church openings, which can also be called bays. Its development in the 12th century was linked to the emergence of Gothic architecture, of which Saint-Denis Abbey, near Paris, is the first example. This type of architecture, conceived by Abbot Suger,

incorporates much larger openings, allowing the building to be bathed in light. The use of stained glass gives this light a divine character.

Stained glass production slowed down in the 14th century, partly due to the Hundred Years War. By the end of the 15th century, Troyes was enjoying renewed prosperity, and new churches were being built. The town became a hotbed of artistic activity, with wealthy citizens commissioning stained-glass windows for their townhouses. Professionals from the various trades, organized into guilds, had chapels in the churches and donated stained glass to decorate them.

Stained glass served a variety of functions. Initially, it was a decorative element in the service of religion. Its iconographic program was determined by the clergy. In the Middle Ages, most churchgoers could not read. Stained-glass windows, veritable comic strips , delivered religious teachings that could be interpreted by each individual according to his or her level of education.

To understand a stained-glass window, you need to know how to read it. The reading direction is not systematic, but is traditionally from bottom to top and from left to right.

Deutsch :

Ein Kirchenfenster ist ein Paneel, das aus verschiedenfarbigen Glasstücken besteht, die durch ein Netz aus Blei miteinander verbunden sind. Es wird verwendet, um die Öffnungen in Kirchen zu schließen, die auch als Fenster bezeichnet werden können. Jahrhundert ist mit der Entstehung der gotischen Architektur verbunden, deren erstes Beispiel die Abtei von Saint-Denis in der Nähe von Paris ist. Diese Art der Architektur, die von Abt Suger entworfen wurde,

beinhaltete viel größere Öffnungen, die es ermöglichten, das Gebäude mit Licht zu durchfluten. Durch die Verwendung von Glasmalerei wird dem Licht ein göttlicher Charakter verliehen.

Die Produktion von Kirchenfenstern verlangsamte sich im 14. Jahrhundert, was zum Teil auf den Hundertjährigen Krieg zurückzuführen ist. Im späten 15. Jahrhundert erlangte Troyes wieder Wohlstand, der den Bau neuer Kirchen ermöglichte. Die Stadt wurde zu einer künstlerischen Hochburg, was zahlreiche Aufträge wohlhabender Bürger begünstigte, die ihre Privathäuser mit Glasmalereien schmückten. Die in Zünften organisierten Handwerker verfügten über Kapellen in den Kirchen und boten Glasmalereien an, um die Kirchen zu schmücken.

Die Glasmalerei hatte verschiedene Funktionen. In der ersten Zeit war es ein dekoratives Element im Dienste der Religion. Sein ikonografisches Programm wurde vom Klerus festgelegt. Im Mittelalter konnte die Mehrheit der Kirchenbesucher nicht lesen. Die Kirchenfenster waren wie Zeichentrickfilme und vermittelten ihnen eine religiöse Lehre, die jeder nach seinem Bildungsstand interpretieren konnte.

Um ein Kirchenfenster zu verstehen, muss man es gut lesen können. Die Leserichtung ist nicht systematisch, aber traditionell von unten nach oben und von links nach rechts.

Italiano :

La vetrata è un pannello composto da pezzi di vetro di diversi colori, uniti tra loro da una rete di piombo. Viene utilizzata per chiudere le aperture nelle chiese, che possono essere chiamate anche campate. Il suo sviluppo nel XII secolo è legato alla nascita dell’architettura gotica, di cui l’abbazia di Saint-Denis, vicino a Parigi, fu il primo esempio. Questo tipo di architettura, concepita dall’abate Suger,

questo tipo di architettura, concepita dall’abate Suger, incorporava aperture molto più ampie che permettevano all’edificio di essere inondato di luce. L’uso delle vetrate conferisce all’edificio un carattere divino.

La produzione di vetrate rallentò nel XIV secolo, in parte a causa della Guerra dei Cento Anni. Alla fine del XV secolo, Troyes godeva di una rinnovata prosperità, che portò alla costruzione di nuove chiese. La città divenne un focolaio di attività artistica, attirando numerose commissioni da parte di cittadini facoltosi che decoravano le loro case con vetrate. I professionisti dei vari mestieri, organizzati in corporazioni, avevano cappelle nelle chiese e donavano vetrate per decorarle.

Le vetrate avevano diverse funzioni. Inizialmente era un elemento decorativo al servizio della religione. Il suo programma iconografico era determinato dal clero. Nel Medioevo, la maggior parte dei fedeli non sapeva leggere. Le vetrate, che erano veri e propri fumetti , fornivano loro insegnamenti religiosi che ciascuno poteva interpretare in base al proprio livello di istruzione.

Per capire una vetrata, bisogna saperla leggere. La direzione di lettura non è sistematica, ma è tradizionalmente dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra.

Español :

La vidriera es un panel formado por piezas de vidrio de distintos colores, unidas entre sí por una red de plomo. Se utiliza para cerrar los vanos de las iglesias, que también pueden llamarse bahías. Su desarrollo en el siglo XII estuvo ligado a la aparición de la arquitectura gótica, de la que la abadía de Saint-Denis, cerca de París, fue el primer ejemplo. Este tipo de arquitectura, concebida por el abad Suger,

este tipo de arquitectura, concebida por el abad Suger, incorporaba aberturas mucho más grandes que permitían bañar de luz el edificio. El uso de vidrieras confería al edificio un carácter divino.

La producción de vidrieras se ralentizó en el siglo XIV, en parte como consecuencia de la Guerra de los Cien Años. A finales del siglo XV, Troyes gozaba de una renovada prosperidad, lo que propició la construcción de nuevas iglesias. La ciudad se convirtió en un hervidero de actividad artística, atrayendo numerosos encargos de ciudadanos adinerados que decoraban sus casas adosadas con vidrieras. Los profesionales de los distintos oficios, organizados en gremios, tenían capillas en las iglesias y donaban vidrieras para decorarlas.

La función de las vidrieras era muy variada. Al principio, era un elemento decorativo al servicio de la religión. Su programa iconográfico lo determinaba el clero. En la Edad Media, la mayoría de los fieles no sabían leer. Las vidrieras, auténticas tiras cómicas , les transmitían enseñanzas religiosas que cada cual podía interpretar según su nivel de instrucción.

Para entender una vidriera, hay que saber leerla. El sentido de la lectura no es sistemático, pero tradicionalmente es de abajo arriba y de izquierda a derecha.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-09-02 par Aube en Champagne Attractivité