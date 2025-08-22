Lavaudieu Parcours découverte patrimoine Lavaudieu Haute-Loire

Lavaudieu Parcours découverte patrimoine

Lavaudieu Parcours découverte patrimoine 43100 Lavaudieu Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

C’est l’abbaye bénédictine implantée au Moyen-Âge qui fit de la vallée de la Senouire la vallée de Dieu qui donna son nom au village.

English :

It was the Benedictine abbey established in the Middle Ages that made the Senouire valley the valley of God which gave its name to the village.

Deutsch :

Es war die im Mittelalter angesiedelte Benediktinerabtei, die aus dem Senouire-Tal das Tal Gottes machte und dem Dorf seinen Namen gab.

Italiano :

Fu l’abbazia benedettina fondata nel Medioevo a rendere la valle del Senouire la valle di Dio e a dare il nome al villaggio.

Español :

Fue la abadía benedictina establecida en la Edad Media la que hizo del valle de Senouire el valle de Dios y dio su nombre al pueblo.

