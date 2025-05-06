Le Bois Brûlet Beauvais Oise

Le Bois Brûlet Beauvais Oise vendredi 1 août 2025.

Le Bois Brûlet A pieds Facile

Le Bois Brûlet Base d’accueil du Plan d’Eau du Canada 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 11000.0 Tarif :

Une randonnée très variée en termes des paysages qui fait le tour du Plan d’eau du Canada et du Bois Brûlet. Cet itinéraire alterne des portions dégagés et des chemins forestiers, une portion fréquentée autour du plan d’eau du Canada et des sections plus tranquilles en forêt. Les panneaux explicatifs situés sur le parcours vous permettront de découvrir la faune et la flore locale et les activités proposées par la Base d’accueil du Plan d’eau du Canada de vous détendre après une randonnée.

Facile

English : Le Bois Brûlet

A very varied hike in terms of scenery, around the Plan d?eau du Canada and the Bois Brûlet. The route alternates between open stretches and forest paths, a busy section around the Plan d?eau du Canada and quieter sections in the forest. Explanatory panels along the way will help you discover the local flora and fauna, and the activities offered by the Plan d?eau du Canada Visitor Centre will help you relax after your hike.

Deutsch : Le Bois Brûlet

Eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche Wanderung rund um den Plan d’eau du Canada und den Bois Brûlet. Auf dieser Route wechseln sich offene Abschnitte und Waldwege, ein belebter Abschnitt um den Plan d’eau du Canada und ruhigere Abschnitte im Wald ab. Auf den Schautafeln entlang der Strecke können Sie mehr über die lokale Flora und Fauna erfahren.

Italiano :

Un’escursione con un’ampia varietà di paesaggi che si snoda intorno al Plan d’eau du Canada e al Bois Brûlet. Il percorso alterna tratti aperti e sentieri forestali, un tratto trafficato intorno al Plan d’eau du Canada e tratti più tranquilli nella foresta. I pannelli esplicativi lungo il percorso vi aiuteranno a scoprire la flora e la fauna locali, mentre le attività proposte dal centro visitatori del Plan d’eau du Canada vi aiuteranno a rilassarvi dopo l’escursione.

Español : Le Bois Brûlet

Una excursión con una gran variedad de paisajes que le llevará alrededor del Plan d’eau du Canada y el Bois Brûlet. El recorrido alterna tramos abiertos y senderos forestales, un tramo animado alrededor del Plan d’eau du Canada y tramos más tranquilos en el bosque. Los paneles explicativos del recorrido le ayudarán a descubrir la flora y la fauna locales, mientras que las actividades propuestas en el centro de visitantes del Plan d’eau du Canada le ayudarán a relajarse después de la excursión.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France