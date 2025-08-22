Le Charmois Monthenault Aisne

Le Charmois En VTT

Le Charmois Du centre V.T.T. Oxyg’Aisne à Monthenault 02860 Monthenault Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Une balade champêtre pour découvrir les églises Art déco de Martigny-Courpierre et de Monthenault, dans le cadre verdoyant de la vallée de l’Ailette.

English :

A country walk to discover the Art Deco churches of Martigny-Courpierre and Monthenault, in the lush greenery of the Ailette valley.

Deutsch :

Ein Spaziergang auf dem Land, um die Art-Deco-Kirchen von Martigny-Courpierre und Monthenault in der grünen Umgebung des Ailette-Tals zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata in campagna alla scoperta delle chiese Art Déco di Martigny-Courpierre e Monthenault, nel verde della valle dell’Ailette.

Español :

Un paseo por el campo para descubrir las iglesias Art Déco de Martigny-Courpierre y Monthenault, en el exuberante entorno verde del valle de Ailette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-25 par Agence Aisne Tourisme