Le Charmois Monthenault Aisne
Le Charmois Monthenault Aisne vendredi 1 mai 2026.
Le Charmois En VTT
Le Charmois Du centre V.T.T. Oxyg’Aisne à Monthenault 02860 Monthenault Aisne Hauts-de-France
Une balade champêtre pour découvrir les églises Art déco de Martigny-Courpierre et de Monthenault, dans le cadre verdoyant de la vallée de l’Ailette.
English :
A country walk to discover the Art Deco churches of Martigny-Courpierre and Monthenault, in the lush greenery of the Ailette valley.
Deutsch :
Ein Spaziergang auf dem Land, um die Art-Deco-Kirchen von Martigny-Courpierre und Monthenault in der grünen Umgebung des Ailette-Tals zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata in campagna alla scoperta delle chiese Art Déco di Martigny-Courpierre e Monthenault, nel verde della valle dell’Ailette.
Español :
Un paseo por el campo para descubrir las iglesias Art Déco de Martigny-Courpierre y Monthenault, en el exuberante entorno verde del valle de Ailette.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-25 par Agence Aisne Tourisme