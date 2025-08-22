Le Chemin des Ecoliers Lacave Lot

Le Chemin des Ecoliers

Le Chemin des Ecoliers Meyraguet 46200 Lacave Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 10800.0 Tarif :

Le chemin offre aux regards le plaisir des contrastes entre des paysages sauvages et la somptueuse vallée de la Dordogne avec des sites patrimoniaux majeurs.

Les falaises vertigineuses dominant les eaux claires de la Dordogne et l’âpre beauté du Causse ont été de tout temps des lieux privilégiés où l’homme a trouvé refuge et protection

English :

The trail offers the pleasure of contrasting wild landscapes with the sumptuous Dordogne valley and its major heritage sites.

The vertiginous cliffs overlooking the clear waters of the Dordogne and the rugged beauty of the Causse have always been privileged places where man has found refuge and protection

Deutsch :

Der Weg bietet den Blicken das Vergnügen der Kontraste zwischen wilden Landschaften und dem prächtigen Tal der Dordogne mit bedeutenden Kulturerbestätten.

Die schwindelerregenden Klippen über dem klaren Wasser der Dordogne und die raue Schönheit des Causse sind seit jeher privilegierte Orte, an denen der Mensch Zuflucht und Schutz gefunden hat

Italiano :

L’itinerario offre il piacere di contrapporre paesaggi selvaggi alla sontuosa valle della Dordogna e ai suoi principali siti del patrimonio.

Le vertiginose falesie che si affacciano sulle limpide acque della Dordogna e l’aspra bellezza della Causse sono da sempre luoghi speciali in cui l’uomo ha trovato rifugio e protezione

Español :

La ruta ofrece el placer de contrastar los paisajes salvajes con el suntuoso valle de la Dordoña y sus principales enclaves patrimoniales.

Los vertiginosos acantilados que dominan las cristalinas aguas de la Dordoña y la escarpada belleza del Causse han sido siempre lugares especiales donde el hombre ha encontrado refugio y protección

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot