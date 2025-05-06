Le chemin des écoliers Parcours Beauvais Beauvais Oise

Le chemin des écoliers Parcours Beauvais A pieds Facile

Durée : 45 Distance : 1600.0 Tarif :

Du Moyen Age au XXème siècle, l’enseignement est très présent à Beauvais accueillant des élèves illustres dont Jean Racine et Félix Faure. La ville possède encore des lycées à l’architecture monumentale, des « palais scolaires », reflets des importants débats sur l’instruction publique à la fin du XIXème siècle.

From the Middle Ages to the 20th century, education was very much alive in Beauvais, with illustrious pupils including Jean Racine and Félix Faure. The town still boasts some monumental lycées, or « school palaces », reflecting the important debates on public education at the end of the 19th century.

Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert war das Bildungswesen in Beauvais sehr präsent und nahm berühmte Schüler auf, darunter Jean Racine und Félix Faure. In der Stadt gibt es noch immer Gymnasien mit monumentaler Architektur, sogenannte « Schulpaläste », die die wichtigen Debatten über das öffentliche Bildungswesen am Ende des 19.

Dal Medioevo al XX secolo, l’istruzione è stata molto viva a Beauvais, con allievi illustri come Jean Racine e Félix Faure. La città vanta ancora scuole secondarie dall’architettura monumentale, i « palazzi delle scuole », che riflettono gli importanti dibattiti sull’istruzione pubblica alla fine del XIX secolo.

Desde la Edad Media hasta el siglo XX, la educación estuvo muy viva en Beauvais, con alumnos ilustres como Jean Racine y Félix Faure. La ciudad cuenta aún con institutos de enseñanza secundaria de arquitectura monumental, « palacios escolares », reflejo de los importantes debates sobre la enseñanza pública de finales del siglo XIX.

