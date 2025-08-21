Le chemin des étoiles Valromey-sur-Séran Ain

Le chemin des étoiles

Le chemin des étoiles Le Puy des Barres 01260 Valromey-sur-Séran Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur le chemin des étoiles de l’Observatoire de la Lèbe mener une enquête intergalactique, aidés par Cosmos et le professeur Big-Bang !

http://bugeysud.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=b3823f660ebb4c82a362601edb428725 +33 4 79 87 67 31

English : The path of the stars

The Chemin des étoiles is a 2.3 km thematic trail in the heart of nature with totems representing the solar system, weather phenomena, local fauna and flora. It is located on the path leading to the observatory of the Lèbe.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf den Sternenpfad des Observatoriums von La Lèbe, um mit Hilfe von Cosmos und Professor Big-Bang eine intergalaktische Untersuchung durchzuführen!

Italiano :

Partite sulle tracce delle stelle dell’Observatoire de la Lèbe per condurre un’indagine intergalattica, con l’aiuto di Cosmos e del Professor Big-Bang!

Español :

Emprende el camino de las estrellas del Observatorio de la Lèbe para llevar a cabo una investigación intergaláctica, con la ayuda de Cosmos y del profesor Big-Bang

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Aintourisme source Apidae Tourisme