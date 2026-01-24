L’Ain de Ferme en Ferme Les Escargots de la Source Escargots de la Source Carecchio Didier Valromey-sur-Séran
Escargots de la Source Carecchio Didier 529 rue de l’Eglise Valromey-sur-Séran Ain
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
L’Ain de Ferme en Ferme est une manifestation qui permet, le temps d’un week-end, de partir à la rencontre d’agriculteurs qui vous feront découvrir leur métier et leur environnement. Ils vous expliqueront tout de leurs savoir-faire.
Escargots de la Source Carecchio Didier 529 rue de l’Eglise Valromey-sur-Séran 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 15 29 escargotsdelasource@orange.fr
English : Ain from Farm to Farm: Les Escargots de la Source
The Ain de Ferme en Ferme is a weekend-long event where you can meet farmers and find out more about their work and their environment. They’ll tell you all about their know-how.
