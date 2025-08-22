Le circuit des Hôtels VTT Feugères Manche

Le circuit des Hôtels VTT

Le circuit des Hôtels VTT 50190 Feugères Manche Normandie

Durée : 165 Distance : 31000.0 Tarif :

Les Hôtels que traverse le circuit correspondent aux belles et grandes demeures bâties autrefois par de riches familles de la région. Vous le constaterez, le parcours est majoritairement constitué de chemins de terre de tous types. Chemins larges ou creux, bordés de haies formant parfois une véritable voûte, ils se teintent d’un vert tendre au printemps. Quelques passages sont techniques, les sentiers humides en hiver. Prenez garde aux pierres qui roulent sous les roues de votre VTT.

The Hotels along the circuit are the beautiful and large houses built by rich families of the region in the past. As you will see, the route is mostly made up of dirt roads of all types. Wide or hollow paths, bordered by hedges sometimes forming a veritable arch, they are tinted a soft green in the spring. Some passages are technical, the paths are wet in winter. Beware of stones rolling under the wheels of your mountain bike.

Die Hotels , durch die die Route führt, entsprechen den schönen und großen Häusern, die einst von reichen Familien der Region erbaut wurden. Wie Sie sehen werden, besteht die Strecke größtenteils aus Feldwegen aller Art. Breite oder hohle Wege, die von Hecken gesäumt sind, die manchmal ein regelrechtes Gewölbe bilden, färben sich im Frühling in ein zartes Grün. Einige Passagen sind technisch anspruchsvoll, die Wege im Winter feucht. Achten Sie auf Steine, die unter die Räder Ihres Mountainbikes rollen.

Gli alberghi che il percorso attraversa sono le grandi e belle residenze costruite in passato dalle ricche famiglie della regione. Come vedrete, il percorso è costituito principalmente da strade sterrate di ogni tipo. Sentieri ampi o incassati, fiancheggiati da siepi che a volte formano un vero e proprio arco, si colorano di un tenero verde in primavera. Alcuni passaggi sono tecnici, i sentieri bagnati in inverno. Attenzione ai sassi che rotolano sotto le ruote della mountain bike.

Los hoteles por los que pasa la ruta son las grandes y hermosas residencias construidas en el pasado por las familias ricas de la región. Como verás, la ruta se compone principalmente de caminos de tierra de todo tipo. Caminos anchos o hundidos, bordeados de setos que a veces forman un verdadero arco, se vuelven de un verde tierno en primavera. Algunos pasajes son técnicos, los caminos están mojados en invierno. Tenga cuidado con las piedras que ruedan bajo las ruedas de su bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme