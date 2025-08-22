Le circuit des lavoirs Chaulgnes Nièvre

Le circuit des lavoirs A pieds Difficulté moyenne

Le circuit des lavoirs parking de la salle polyvalente 58400 Chaulgnes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir la commune de Chaulgnes, ses hameaux, ses nombreux lavoirs et paysages bucoliques.

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This circuit allows you to discover the commune of Chaulgnes, its hamlets, its numerous wash houses and bucolic landscapes.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie die Gemeinde Chaulgnes mit ihren Weilern, zahlreichen Waschhäusern und bukolischen Landschaften entdecken.

Italiano :

Questo percorso permette di scoprire il comune di Chaulgnes, le sue frazioni, i suoi numerosi lavatoi e i paesaggi bucolici.

Español :

Esta ruta permite descubrir el municipio de Chaulgnes, sus aldeas, sus numerosos lavaderos y sus paisajes bucólicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data