Le circuit des marais Regnéville-sur-Mer Manche

Le circuit des marais

Le circuit des marais 50590 Regnéville-sur-Mer Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Le circuit est jalonné de superbes points de vue, de villages et hameaux typiques. Sur les hauteurs, vous apercevez Chausey à l’Ouest et le Coutançais à l’Est.

English : Le circuit des marais

The circuit is marked out by superb viewpoints, villages and typical hamlets. On the heights, you can see Chausey to the west and Coutançais to the east.

Deutsch :

Die Strecke ist gesäumt von herrlichen Aussichtspunkten, typischen Dörfern und Weilern. Auf den Anhöhen erblicken Sie Chausey im Westen und das Coutançais im Osten.

Italiano :

Il percorso è costellato di superbi punti panoramici, villaggi e borghi tipici. Sulle alture si vedono Chausey a ovest e Coutançais a est.

Español :

La ruta está salpicada de magníficos miradores, pueblos típicos y aldeas. En las alturas, se puede ver Chausey al oeste y Coutançais al este.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme