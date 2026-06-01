Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer
Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Regnéville-sur-Mer
Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Depuis 2019, Normandie Livre & Lecture (NLL) et l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (Ar2L) s’associent pour proposer une résidence de création littéraire croisée.
Un auteur ou une autrice de Normandie est invité à séjourner en région Hauts-de-France tandis qu’un auteur ou une autrice de la région Hauts-de-France, est accueilli aux Fours à Chaux à Regnéville-sur-Mer.
Après la poésie en 2024, c’est au tour de l’illustration d’être mise à l’honneur.
Pour fêter la fin de leur résidence croisée, Adley et Pauline Kalioujny, autrices et illustratrices, vous invitent… dans leur atelier !
Au programme
15h exposition visite commentée.
Adley et Pauline Kalioujny, autrices et illustratrices, vous invitent dans leur atelier !
À l’occasion de cette sortie de résidence, elles ont reconstitué leurs tables d’atelier. Carnets, crayonnés, maquettes, matériel, dessins, et originaux venez découvrir leurs secrets de création et échanger avec les artistes !
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.
16h Lecture atelier dessin.
Les artistes vous invitent à une lecture croisée, suivie d’un atelier de dessin collectif. Embarquez dans deux univers illustrés qui échangent et se répondent, à travers deux regards originaux sur le Vivant et prenez part à une fresque qui vous fera voyager entre montagne et eau.
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.
18h30 exposition visite commentée.
2e visite proposée par les artistes suivie d’un apéritif convivial.
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription. .
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux
L’événement Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par CD50 Culture
À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)
- Regnéville ouvre ses jardins aux artistes Regnéville-sur-Mer 7 juin 2026
- Fauché dans la noirceur #11 Regnéville-sur-Mer 7 juin 2026
- Et si rien n’existait, et si tout était faux ? Regnéville-sur-Mer 16 juin 2026
- Trésors d’ateliers Regnéville-sur-Mer 26 juin 2026
- Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer 10 juillet 2026