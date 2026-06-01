Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Depuis 2019, Normandie Livre & Lecture (NLL) et l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (Ar2L) s’associent pour proposer une résidence de création littéraire croisée.

Un auteur ou une autrice de Normandie est invité à séjourner en région Hauts-de-France tandis qu’un auteur ou une autrice de la région Hauts-de-France, est accueilli aux Fours à Chaux à Regnéville-sur-Mer.

Après la poésie en 2024, c’est au tour de l’illustration d’être mise à l’honneur.

Pour fêter la fin de leur résidence croisée, Adley et Pauline Kalioujny, autrices et illustratrices, vous invitent… dans leur atelier !

Au programme

15h exposition visite commentée.

Adley et Pauline Kalioujny, autrices et illustratrices, vous invitent dans leur atelier !

À l’occasion de cette sortie de résidence, elles ont reconstitué leurs tables d’atelier. Carnets, crayonnés, maquettes, matériel, dessins, et originaux venez découvrir leurs secrets de création et échanger avec les artistes !

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.

16h Lecture atelier dessin.

Les artistes vous invitent à une lecture croisée, suivie d’un atelier de dessin collectif. Embarquez dans deux univers illustrés qui échangent et se répondent, à travers deux regards originaux sur le Vivant et prenez part à une fresque qui vous fera voyager entre montagne et eau.

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.

18h30 exposition visite commentée.

2e visite proposée par les artistes suivie d’un apéritif convivial.

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

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English : Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux

L’événement Sortie de résidence croisée Adley Pauline KALIOUJNY résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par CD50 Culture