Regnéville-sur-Mer

Et si rien n’existait, et si tout était faux ?

3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Aucune toile ne sera proposée à la vente chacune fait partie d’un ensemble indissociable conçu comme un parcours de réflexion.

À travers des observations simples du quotidien, l’exposition questionne ce que nous considérons comme évident. Elle invite le visiteur à ralentir, à observer autrement et à construire sa propre réflexion, sans message imposé ni vérité affirmée.

Dans un monde où beaucoup de choses semblent déjà pensées, organisées ou interprétées à notre place, cette exposition propose au contraire un espace de liberté intérieure, laissant à chacun la possibilité de douter, de s’interroger et de regarder différemment ce qui l’entoure.

L’artiste ne cherche pas à convaincre. Il ouvre simplement une porte à la réflexion.

Cette démarche atypique, à la frontière entre peinture et questionnement philosophique, promet une expérience immersive et inhabituelle pour les visiteurs. .

3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 64 29 42 58 contact@korb.fr

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English : Et si rien n’existait, et si tout était faux ?

L’événement Et si rien n’existait, et si tout était faux ? Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme