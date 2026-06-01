Et si rien n’existait, et si tout était faux ? Regnéville-sur-Mer
Et si rien n’existait, et si tout était faux ? Regnéville-sur-Mer mardi 16 juin 2026.
Regnéville-sur-Mer
Et si rien n’existait, et si tout était faux ?
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Aucune toile ne sera proposée à la vente chacune fait partie d’un ensemble indissociable conçu comme un parcours de réflexion.
À travers des observations simples du quotidien, l’exposition questionne ce que nous considérons comme évident. Elle invite le visiteur à ralentir, à observer autrement et à construire sa propre réflexion, sans message imposé ni vérité affirmée.
Dans un monde où beaucoup de choses semblent déjà pensées, organisées ou interprétées à notre place, cette exposition propose au contraire un espace de liberté intérieure, laissant à chacun la possibilité de douter, de s’interroger et de regarder différemment ce qui l’entoure.
L’artiste ne cherche pas à convaincre. Il ouvre simplement une porte à la réflexion.
Cette démarche atypique, à la frontière entre peinture et questionnement philosophique, promet une expérience immersive et inhabituelle pour les visiteurs. .
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 64 29 42 58 contact@korb.fr
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English : Et si rien n’existait, et si tout était faux ?
L’événement Et si rien n’existait, et si tout était faux ? Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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