Le circuit des Villes et Villages fleuris 4 fleurs de l’Ain Vonnas Ain

Le circuit des Villes et Villages fleuris 4 fleurs de l’Ain

Le circuit des Villes et Villages fleuris 4 fleurs de l’Ain 01540 Vonnas Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Labellisé Département fleuri , découvrez l’Ain à travers ses plus belles Villes primées 4 fleurs au concours national des Villes et Villages fleuris et appréciez une balade bucolique le long de ses ruelles embellies.

English : The Ain 4-flower towns and villages in bloom circuit

Awarded the Département fleuri label, discover the Ain through its most beautiful towns, awarded 4 flowers in the national Villes et Villages fleuris competition, and enjoy a bucolic stroll along its embellished lanes.

Deutsch : Der Rundgang durch die Blumenstädte und -dörfer mit 4 Blumen im Departement Ain

Entdecken Sie das Ain mit seinen schönsten Städten, die im nationalen Wettbewerb der blühenden Städte und Dörfer mit 4 Blumen ausgezeichnet wurden, und genießen Sie einen Spaziergang durch die verschönerten Gassen.

Italiano :

Con il marchio Département fleuri , scoprite l’Ain attraverso le sue città più belle, premiate con 4 fiori al concorso nazionale Villes et Villages fleuris, e godetevi una passeggiata bucolica lungo i suoi vicoli abbelliti.

Español :

Etiquetado como Département fleuri , descubra el Ain a través de sus pueblos más bellos galardonados con 4 flores en el concurso nacional de ciudades y pueblos en flor y disfrute de un bucólico paseo por sus embellecidas calles.

