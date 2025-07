Le Diable aux trousses Falaise Calvados

Le Diable aux trousses Falaise Calvados vendredi 1 août 2025.

Le Diable aux trousses

Le Diable aux trousses 14700 Falaise Calvados Normandie

Durée : 195 Distance : 40000.0 Tarif :

Ce parcours est sans conteste le plus varié. Il permet de découvrir une grande partie de la palette des paysages proposés par le Pays de Falaise. Votre circuit débutera par une portion technique à Falaise, mêlant des secteurs enrobés marqués par des pentes abruptes menant à l’inattendu plateau du Mont Myrrha et son magnifique point de vue sur le château de Guillaume le Conquérant.

Ensuite, vous vous dirigez vers le bois de la Tour et ses sentiers sinueux, attention aux racines… Les chemins s’élargissent par la suite jusqu’à Potigny, offrant des paysages ouverts pour reprendre votre souffle et accélérer le rythme.

La topographie change soudainement au pied de la Brèche au Diable. Le paysage se referme, les montées et les descentes deviennent plus techniques et exigeantes jusqu’à la sortie du hameau du Mont Joly. Là, vous retrouvez la plaine avec, en ligne de mire, les éoliennes qui vous guideront. Vous les longez pour plonger vers le village d’Épaney et rejoindre votre point de départ, tout en découvrant la vallée de l’Ante.

En cours de Balisage, se référer à la trace GPX

https://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Le Diable aux trousses

This route is undoubtedly the most varied. It allows you to discover a wide range of landscapes in the Pays de Falaise. Your tour will start with a technical section in Falaise, a mix of coated sectors marked by steep slopes leading to the unexpected Mont Myrrha plateau and its magnificent view of the castle of William the Conqueror.

Next, you head for the Bois de la Tour and its winding paths watch out for roots? The paths then widen as far as Potigny, offering open landscapes to catch your breath and pick up the pace.

The topography suddenly changes at the foot of the Brèche au Diable. The landscape closes in, and the climbs and descents become more technical and demanding until you leave the hamlet of Mont Joly. Here you return to the plain, with the wind turbines in your sights. You skirt them to plunge towards the village of Épaney and return to your starting point, while discovering the Ante valley.

In the process of being marked out, please refer to the GPX track

Deutsch :

Diese Strecke ist zweifellos die abwechslungsreichste. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, einen großen Teil der landschaftlichen Vielfalt des Pays de Falaise zu entdecken. Ihre Tour beginnt mit einem technischen Abschnitt in Falaise, in dem sich überzogene Abschnitte mit steilen Hängen vermischen, die zum unerwarteten Plateau des Mont Myrrha und seinem herrlichen Aussichtspunkt auf die Burg von Wilhelm dem Eroberer führen.

Danach geht es weiter zum Bois de la Tour mit seinen gewundenen Pfaden, Vorsicht vor Wurzeln! Die Wege verbreitern sich später bis Potigny und bieten offene Landschaften, in denen Sie verschnaufen und das Tempo erhöhen können.

Am Fuße der Brèche au Diable ändert sich die Topographie plötzlich. Die Landschaft schließt sich, die Anstiege und Abfahrten werden technischer und anspruchsvoller, bis Sie den Weiler Mont Joly verlassen. Hier finden Sie sich in der Ebene wieder, mit den Windrädern im Blickfeld, die Ihnen den Weg weisen. Sie gehen an ihnen vorbei und tauchen in Richtung des Dorfes Épaney ab, um Ihren Ausgangspunkt zu erreichen und dabei das Tal von Ante zu entdecken.

Derzeit markiert, siehe GPX-Track

Italiano :

Questo itinerario è senza dubbio il più vario. Permette di scoprire un’ampia gamma di paesaggi nella regione di Falaise. Il vostro tour inizierà con un tratto tecnico a Falaise, combinando sezioni rivestite e segnate da ripidi pendii che conducono all’inaspettato altopiano del Mont Myrrha e alla sua magnifica vista sul castello di Guglielmo il Conquistatore.

Poi si va verso il Bois de la Tour e i suoi sentieri tortuosi attenzione alle radici! I sentieri si allargano poi fino a Potigny, offrendo una campagna aperta per prendere fiato e riprendere il ritmo.

La topografia cambia improvvisamente ai piedi della Brèche au Diable. Il paesaggio si stringe e le salite e le discese diventano più tecniche e impegnative fino a lasciare la frazione di Mont Joly. Qui si ritorna alla pianura, con le pale eoliche nel mirino. Le si segue mentre si scende verso il villaggio di Épaney e si ritorna al punto di partenza, scoprendo la valle dell’Ante.

In fase di tracciatura, fare riferimento alla traccia GPX

Español :

Esta ruta es sin duda la más variada. Le permitirá descubrir una amplia gama de paisajes de la región de Falaise. Su recorrido comenzará con un tramo técnico en Falaise, combinando tramos revestidos marcados por fuertes pendientes que conducen a la inesperada meseta del Mont Myrrha y su magnífica vista del castillo de Guillermo el Conquistador.

A continuación, nos dirigimos hacia el Bois de la Tour y sus sinuosos senderos ¡cuidado con las raíces! Los senderos se ensanchan hasta Potigny, en plena naturaleza, para recuperar el aliento y acelerar el ritmo.

La topografía cambia de repente al pie de la Brèche au Diable. El paisaje se cierra y los ascensos y descensos se vuelven más técnicos y exigentes hasta salir de la aldea de Mont Joly. Aquí se vuelve a la llanura, con los aerogeneradores a la vista. Las seguirá mientras desciende hacia el pueblo de Épaney y regresa al punto de partida, mientras descubre el valle del Ante.

En proceso de señalización, consulte el track GPX

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Normandie Tourisme