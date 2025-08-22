Le Garlaban Aubagne Bouches-du-Rhône
Le Garlaban Aubagne Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Le Garlaban
Le Garlaban Parking de la Font de Mai route d’Eoures d44 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 255 Distance : 11850.0 Tarif :
Il s’agit d’une randonnée qui mène au sommet du Garlaban et qui permet de découvrir les gravures Douard.
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
This hike leads to the summit of Garlaban, where you can discover the Douard engravings.
Deutsch :
Es handelt sich um eine Wanderung, die zum Gipfel des Garlaban führt und bei der man die Douard-Gravuren entdecken kann.
Italiano :
Questa escursione conduce alla cima del Garlaban, dove si possono scoprire le incisioni di Douard.
Español :
Esta excursión conduce a la cima de Garlaban, donde podrá descubrir los grabados de Douard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-25 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile