Le Garlaban Aubagne Bouches-du-Rhône

Le Garlaban

Le Garlaban Parking de la Font de Mai route d’Eoures d44 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 255 Distance : 11850.0 Tarif :

Il s’agit d’une randonnée qui mène au sommet du Garlaban et qui permet de découvrir les gravures Douard.

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

This hike leads to the summit of Garlaban, where you can discover the Douard engravings.

Deutsch :

Es handelt sich um eine Wanderung, die zum Gipfel des Garlaban führt und bei der man die Douard-Gravuren entdecken kann.

Italiano :

Questa escursione conduce alla cima del Garlaban, dove si possono scoprire le incisioni di Douard.

Español :

Esta excursión conduce a la cima de Garlaban, donde podrá descubrir los grabados de Douard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-25 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile