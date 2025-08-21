Le grand tour du lac Genin Circuit raquettes Charix Ain

Le grand tour du lac Genin Circuit raquettes

Le grand tour du lac Genin Circuit raquettes
Lac Genin 01130 Charix Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Immergez-vous dans l’univers silencieux et mystérieux du lac Genin en hiver.

https://www.lacgenin.fr/   +33 4 74 75 52 50

English :

Immerse yourself in the silent and mysterious world of Lake Genin in winter.

Deutsch :

Tauchen Sie im Winter in die stille und geheimnisvolle Welt des Genin-Sees ein.

Italiano :

Immergetevi nel mondo silenzioso e misterioso del Lago di Genin in inverno.

Español :

Sumérjase en el silencioso y misterioso mundo del lago Genin en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme