Parcours VTT 68 bleu Lac Genin et les bois de Puthod et des Millières Espace FFC Ain Forestière Charix Ain

Parcours VTT 68 bleu Lac Genin et les bois de Puthod et des Millières Espace FFC Ain Forestière Charix Ain vendredi 1 août 2025.

Parcours VTT 68 bleu Lac Genin et les bois de Puthod et des Millières Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 68 bleu Lac Genin et les bois de Puthod et des Millières Espace FFC Ain Forestière 18 route du lac genin 01130 Charix Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit intermédiaire avec un beau dénivelé permettant de rouler différents types de revêtements avec quelques passages techniques (revêtements et montées raides) sans dangers.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Intermediate circuit with a good gradient allowing you to ride different types of surfaces with a few technical passages (surfaces and steep climbs) without danger.

Deutsch :

Mittelstrecke mit einem schönen Höhenunterschied, der es ermöglicht, verschiedene Arten von Belägen mit einigen technischen Passagen (Beläge und steile Anstiege) ohne Gefahren zu fahren.

Italiano :

Un circuito intermedio con una buona pendenza che permette di percorrere diversi tipi di superfici con alcuni tratti tecnici (superfici e salite ripide) non pericolosi.

Español :

Un circuito intermedio con un buen desnivel que permite rodar por diferentes tipos de superficies con unos pocos tramos técnicos (superficies y subidas empinadas) que no son peligrosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme