Parcours VTT 67 vert Lac Genin et les hauts de Charix Espace FFC Ain Forestière Charix Ain

Parcours VTT 67 vert Lac Genin et les hauts de Charix Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 67 vert Lac Genin et les hauts de Charix Espace FFC Ain Forestière 18 route du lac genin 01130 Charix Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit facile et accessible au plus grand nombre au départ de l’Auberge du lac Genin il vous fera sillonner dans les bois et les prés de Charix.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

This easy, accessible route starts from the Auberge du Lac Genin and takes you through the woods and meadows of Charix.

Deutsch :

Ein einfacher und für viele zugänglicher Rundweg ab der Auberge du lac Genin, der Sie durch die Wälder und Wiesen von Charix führt.

Italiano :

Questo facile percorso, accessibile al maggior numero di persone possibile, parte dall’Auberge du Lac Genin e si snoda attraverso i boschi e i prati di Charix.

Español :

Este sendero fácil, accesible al mayor número de personas posible, parte de la Auberge du Lac Genin y le llevará por los bosques y prados de Charix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme