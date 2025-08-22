Le haut de la côte Ids-Saint-Roch Cher

Le haut de la côte En VTT

Le haut de la côte Salle des fêtes 18170 Ids-Saint-Roch Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 14000.0 Tarif :

Partez à la découverte du bocage conservé de la commune d’Ids-St-Roch et humez la douceur de ses chemins de randonnée en toute saison. Une vraie bouffée d’oxygène en Berry !

+33 2 48 61 39 89

English :

Discover the preserved bocage of the Ids-St-Roch commune and breathe in the softness of its hiking trails in all seasons. A real breath of fresh air made in Berry!

Deutsch :

Entdecken Sie die erhaltene Bocage der Gemeinde Ids-St-Roch und genießen Sie die sanften Wanderwege zu jeder Jahreszeit. Ein wahrer Sauerstoffhauch made in Berry!

Italiano :

Scoprite la campagna bocage preservata di Ids-St-Roch e godetevi i dolci sentieri escursionistici durante tutto l’anno. Una vera boccata d’aria fresca made in Berry!

Español :

Descubra el campo de bocage preservado de Ids-St-Roch y disfrute de las suaves rutas de senderismo durante todo el año. ¡Un auténtico soplo de aire fresco made in Berry!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par SIT Centre-Val de Loire