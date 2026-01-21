Randonnée du foyer rural

Ids-Saint-Roch Cher

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Partez à la découverte de la campagne berrichonne à Ids-Saint-Roch.

Le foyer rural d’Ids Saint Roch organise une randonnée.

Entre chemins creux, prairies bocagères et paysages paisibles, cette randonnée vous invite à ralentir et à profiter d’une nature préservée. Au fil des sentiers, le Berry dévoile son authenticité, son calme et ses horizons doux, idéals pour une balade ressourçante, seul, en famille ou entre amis. Une parenthèse nature au cœur d’un territoire vrai et accueillant. .

Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 53 73 96

English :

Discover the Berrichonne countryside at Ids-Saint-Roch.

