Le long du Bouzanteuil Chasseneuil Indre

Le long du Bouzanteuil Chasseneuil Indre vendredi 1 août 2025.

Le long du Bouzanteuil A pieds

Le long du Bouzanteuil Place de l’Église 36800 Chasseneuil Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Une belle balade nature à découvrir où alternent chemins ombragés, au bord de l’eau, bosquet de bois et champs cultivés.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289481-le-long-du-bouzanteuil +33 2 54 47 43 69

English :

A beautiful nature walk to discover where shady paths alternate with waterside paths, woods and cultivated fields.

Deutsch :

Eine schöne Naturwanderung, die es zu entdecken gilt, auf der sich schattige Wege am Wasser, Waldgehölze und bewirtschaftete Felder abwechseln.

Italiano :

Una bella passeggiata naturalistica da scoprire, dove sentieri ombrosi si alternano al bordo dell’acqua, a boschetti e campi coltivati.

Español :

Un bello paseo por la naturaleza que descubrir, donde se alternan caminos sombreados con la orilla del agua, arboledas y campos cultivados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire