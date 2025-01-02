Le long du Bouzanteuil Chasseneuil Indre
Le long du Bouzanteuil Chasseneuil Indre vendredi 1 août 2025.
Le long du Bouzanteuil A pieds
Le long du Bouzanteuil Place de l’Église 36800 Chasseneuil Indre Centre-Val de Loire
Une belle balade nature à découvrir où alternent chemins ombragés, au bord de l’eau, bosquet de bois et champs cultivés.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289481-le-long-du-bouzanteuil +33 2 54 47 43 69
English :
A beautiful nature walk to discover where shady paths alternate with waterside paths, woods and cultivated fields.
Deutsch :
Eine schöne Naturwanderung, die es zu entdecken gilt, auf der sich schattige Wege am Wasser, Waldgehölze und bewirtschaftete Felder abwechseln.
Italiano :
Una bella passeggiata naturalistica da scoprire, dove sentieri ombrosi si alternano al bordo dell’acqua, a boschetti e campi coltivati.
Español :
Un bello paseo por la naturaleza que descubrir, donde se alternan caminos sombreados con la orilla del agua, arboledas y campos cultivados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire