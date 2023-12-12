Le Montbard Eclassan Ardèche

Le Montbard Eclassan Ardèche vendredi 1 août 2025.

Le Montbard

Le Montbard Au départ du chemin de la croix du Montbard depuis la RD6, prendre la petite route direction « Maison Neuve » et « camping l’oasis » sur 800m 07370 Eclassan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours chemine à travers sous-bois et prairies ombragées. Explorez la rivière Ay et le Montbard, avec sa chapelle et son point de vue remarquable. Admirez les montagnes ardéchoises et le Massif du Pilat en pédalant dans une nature riche et sauvage.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

This trail leads through undergrowth and shady meadows. Explore the Ay river and the Montbard, with its chapel and its remarkable viewpoint. Admire the Ardèche mountains and the Massif du Pilat while pedaling in a rich and wild nature.

Deutsch :

Dieser Weg führt durch Unterholz und schattige Wiesen. Erkunden Sie den Fluss Ay und den Montbard mit seiner Kapelle und dem bemerkenswerten Aussichtspunkt. Bewundern Sie die Berge der Ardèche und das Massif du Pilat, während Sie durch eine reiche und wilde Natur radeln.

Italiano :

Questo percorso si snoda attraverso il sottobosco e i prati ombrosi. Esplorate il fiume Ay e il Montbard, con la sua cappella e il notevole punto panoramico. Ammirate le montagne dell’Ardèche e il Massiccio del Pilat pedalando in un paesaggio ricco e selvaggio.

Español :

Esta ruta atraviesa sotobosques y prados sombríos. Explore el río Ay y el Montbard, con su capilla y su notable mirador. Admire las montañas de Ardèche y el Macizo del Pilat mientras pedalea por un paisaje rico y salvaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme