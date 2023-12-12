Le Montbard Eclassan Ardèche

Le Montbard Eclassan Ardèche vendredi 1 août 2025.

Le Montbard

Le Montbard Au départ du chemin de la croix du Montbard depuis la RD6, prendre la petite route direction « Maison Neuve » et « camping l’oasis » sur 800m 07370 Eclassan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une très belle promenade assez ombragée entre d’agréables sous-bois et de belles prairies. Vous y découvrirez la rivière l’Ay et le Montbard, sa chapelle et son point de vue remarquable.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A very nice walk, quite shaded, between pleasant undergrowth and beautiful meadows. You will discover the river Ay and the Montbard, its chapel and its remarkable viewpoint.

Deutsch :

Ein sehr schöner, ziemlich schattiger Spaziergang durch angenehmes Unterholz und über schöne Wiesen. Hier können Sie den Fluss Ay und den Montbard, seine Kapelle und seinen bemerkenswerten Aussichtspunkt entdecken.

Italiano :

Una passeggiata molto bella, abbastanza ombreggiata, tra un piacevole sottobosco e bei prati. Scoprirete il fiume Ay e il Montbard, la sua cappella e il suo notevole punto panoramico.

Español :

Un paseo muy bonito, bastante sombreado, entre un agradable sotobosque y hermosas praderas. Descubrirá el río Ay y el Montbard, su capilla y su notable mirador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme