Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Le domaine des Bardes Eclassan
Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Le domaine des Bardes Eclassan samedi 25 avril 2026.
Eclassan
Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme
Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Halte celte autour du vin nature, AB, pratique biodynamique, ésotérique en symbiose avec la nature.
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Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 47 93 ledomainedesbardes@gmail.com
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English :
A Celtic stopover for natural, AB, biodynamic and esoteric wines in symbiosis with nature.
L’événement Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Eclassan a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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