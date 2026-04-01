Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Le domaine des Bardes Eclassan

Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Le domaine des Bardes Eclassan samedi 25 avril 2026.

Lieu : Le domaine des Bardes

Adresse : 160 chemin des Bardons

Ville : 07370 Eclassan

Département : Ardèche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Eclassan

Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme

Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Halte celte autour du vin nature, AB, pratique biodynamique, ésotérique en symbiose avec la nature.
  .

Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 47 93  ledomainedesbardes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Celtic stopover for natural, AB, biodynamic and esoteric wines in symbiosis with nature.

L’événement Visite du Domaine des Bardes de Ferme en Ferme Eclassan a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Eclassan (Ardèche)