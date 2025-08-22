Le Moulin Rouge et le Château du Fort Mézilles Yonne

Le Moulin Rouge et le Château du Fort A pieds Facile

Le Moulin Rouge et le Château du Fort salle des fêtes 89130 Mézilles Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8770.0

Randonnée balisée N°69. Dans le célèbre village du bric-à-brac, les chemins creux ont la cote ! Une immersion garantie en pleine nature. Mézilles est classé dans les villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Facile

+33 3 86 74 10 07

English :

Signposted walk N°69. In the famous bric-à-brac village, the sunken paths are all the rage! A guaranteed immersion in nature. Mézilles is one of the Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté villages.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 69. Im berühmten Dorf des Kramladens sind die Hohlwege beliebt! Ein garantiertes Eintauchen in die Natur. Mézilles gehört zu den Dörfern Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Italiano :

Sentiero n. 69. Nel famoso villaggio del bric-a-brac, i sentieri sommersi sono di gran moda! Un’immersione nella natura garantita. Mézilles è uno dei villaggi Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Español :

Paseo señalizado nº 69. En el famoso pueblo de las baratijas, ¡los senderos hundidos están de moda! Una inmersión garantizada en la naturaleza. Mézilles forma parte de las Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data