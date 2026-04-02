Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne Troyes Aube

Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne Facile

Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 45 Distance : 3199.0 Tarif :

Découvrez la tête du Bouchon de Champagne grâce à un parcours pédestre de 3,5 km seulement !

Facile

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English :

Discover the head of the Bouchon de Champagne on a walking trail just 3.5 km long!

Deutsch :

Entdecken Sie den Kopf des Champagnerkorkens auf einem nur 3,5 km langen Fußweg!

Italiano :

Scoprite la testa del Bouchon de Champagne su un percorso a piedi di soli 3,5 km!

Español :

Descubra la cabeza del Bouchon de Champagne en un recorrido a pie de sólo 3,5 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-09-02 par Aube en Champagne Attractivité