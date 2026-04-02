Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne Troyes Aube
Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne Troyes Aube vendredi 1 mai 2026.
Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne Facile
Le parcours de la tête du Bouchon de Champagne 10000 Troyes Aube Grand Est
Durée : 45 Distance : 3199.0 Tarif :
Découvrez la tête du Bouchon de Champagne grâce à un parcours pédestre de 3,5 km seulement !
Facile
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English :
Discover the head of the Bouchon de Champagne on a walking trail just 3.5 km long!
Deutsch :
Entdecken Sie den Kopf des Champagnerkorkens auf einem nur 3,5 km langen Fußweg!
Italiano :
Scoprite la testa del Bouchon de Champagne su un percorso a piedi di soli 3,5 km!
Español :
Descubra la cabeza del Bouchon de Champagne en un recorrido a pie de sólo 3,5 km
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-09-02 par Aube en Champagne Attractivité
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