Le Parcours des Dames de l’Indre en Berry Pellevoisin Indre

Le Parcours des Dames de l’Indre en Berry A cheval

Le Parcours des Dames de l’Indre en Berry 36180 Pellevoisin Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 48000.0 Tarif :

À travers 6 communes de l’Indre en Berry, c’est une découverte originale du territoire qui s’offre à vous. À pied, à cheval, à VTT, vous parcourrez 48 km sur les traces de ces Dames qui ont marqué ces communes de leur empreinte pour cette balade culturelle.

https://parcoursdesdames.fr/ +33 2 54 84 14 97

English :

Explore 6 communes in Berry?s Indre region, and discover the region in a whole new way. On foot, horseback or mountain bike, you’ll cover 48 km following in the footsteps of the ladies who left their mark on these communes.

Deutsch :

In 6 Gemeinden des Departements Indre en Berry können Sie die Gegend auf originelle Weise entdecken. Zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Mountainbike legen Sie auf diesem kulturellen Spaziergang 48 km auf den Spuren der Damen zurück, die diesen Gemeinden ihren Stempel aufgedrückt haben.

Italiano :

Esplorate 6 villaggi dell’Indre en Berry e scoprite la regione in un modo completamente nuovo. A piedi, a cavallo o in mountain bike, percorrerete 48 km seguendo le orme delle donne che hanno lasciato il segno in questi comuni.

Español :

Explore 6 pueblos de Indre en Berry y descubra la región de una forma totalmente nueva. A pie, a caballo o en bicicleta de montaña, recorrerás 48 km siguiendo los pasos de las mujeres que dejaron su huella en estos municipios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire