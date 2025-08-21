Le Petit Mont Blanc Passage de Plassa Courchevel Savoie

Le Petit Mont Blanc Passage de Plassa

Le Petit Mont Blanc Passage de Plassa 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier débouche sur un CAIRN monumental (3,5m), au-delà du passage, se déploie un vaste pierrier où l’on discerne les vestiges d’un avion accidenté le 19 décembre 1969.

The route takes you to a huge cairn (3,5m), and a vast field of scree opens out in front of you afterwards, with the wreckage of a plane that crashed on December 19th 1969.

Dieser Pfad führt zu einem monumentalen CAIRN (3,5 m). Hinter dem Durchgang erstreckt sich ein großes Geröllfeld, auf dem die Überreste eines am 19. Dezember 1969 abgestürzten Flugzeugs zu sehen sind.

Questo sentiero conduce a un CAIRN monumentale (3,5 m), oltre il quale si trova un vasto ghiaione in cui sono visibili i resti di un aereo precipitato il 19 dicembre 1969.

Este camino conduce a un CAIRN monumental (3,5 m), más allá del cual se extiende un vasto pedregal donde se distinguen los restos de un avión estrellado el 19 de diciembre de 1969.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme